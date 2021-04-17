Тихановская в ответ Зеленскому: "Беларусь также чувствует поддержку и понимание украинцев"

Лидер белорусской оппозиции ответила президенту Украины на его слова в интервью.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ответила на заявление украинского президента о том, что Беларусь хорошо понимает Украину.

Тихановская в Twitter написала, что "мы также чувствуем, что украинцы понимают нас и поддерживают белорусов".

"Украина - не просто сосед. Мы объединены борьбой за независимость на протяжении нашей новейшей истории", - добавила она.

Today I was glad to hear from @ZelenskyyUa that Belarusians understand Ukraine and deserve a better future. We also feel that Ukrainians understand and support Belarusians. ?? is not just our neighbor. We are united by the struggle for independence throughout modern history. pic.twitter.com/qVBZNobNla

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) April 16, 2021

Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro на вопрос о том, кто из европейских государств понимает Украину, вспомнил Беларусь.

"Нас очень хорошо понимают страны, бывшие в советское время республиками. Это страны Балтии. Они очень хорошо понимают. Я думаю, нас прекрасно понимает Беларусь. Знаю, как они очень хорошо к нам относятся, как молодежь к нам относится - они приезжают, они очень любят нас. Я считаю, что они заслуживают другого будущего, другого настоящего даже", - сказал он.

Напомним, в апреле Тихановская сообщила о желании встретиться с президентом США Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, встреча с Зеленским в настоящее время обсуждается.

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