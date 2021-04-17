Кличко не исключил продолжения локдауна в мае

Мэр Киева боится "инфекционного взрыва" на майские праздники.

Кличко не исключил продолжения локдауна в мае
Фото: kiev.klichko.org

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил продолжения локдауна в мае.

На брифинге в пятницу он сказал, что введение жестких карантинных ограничений позволило несколько стабилизировать ситуацию в столице Украины, но она до сих пор остается сложной.

"Все будет зависеть от динамики заболеваемости, от заполненности коек, в первую очередь - оборудованных системой подачи кислорода. Пока говорить об улучшении ситуации рано. Мы видим: не уменьшается ни количество новых случаев инфицирования, ни количество госпитализированных в тяжелом состоянии, и, к сожалению, увеличивается количество смертей", - сказал мэр.

Он напомнил, что в начале мая в Украине будет четыре выходных дня, и выразил опасения, что это может привести к "инфекционному взрыву".

Напомним, что карантинные ограничения "красного" уровня в Киеве ввели 20 марта. С 5 апреля их еще больше усилили - город решил ограничить работу общественного транспорта и закрыть детские сады и начальную школу.

Локдаун сначала вводили по 16 апреля включительно, но позже продлили до 30 апреля.

Для сравнения: в Ивано-Франковской области, которой первой удалось выйти из "красной" зоны в "желтую", такие ограничения действовали с 26 февраля по 10 апреля, то есть 42 дня.

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