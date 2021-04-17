Новоизбранный парламент Болгарии под бурные аплодисменты отправил в отставку правительство Бойко Борисова

Новоизбранный парламент Болгарии в пятницу отправил в отставку правительство Бойко Борисова.

Как сообщает местное издание "Новини.бг", это произошло на первом заседании 45-го созыва Народного собрания. За отставку правительства высказались 156 депутатов из 240, они встретили результаты голосования бурным аплодисментами.

Консервативная политическая партия ГЕРБ ( "Граждане за европейское развитие Болгарии"), лидером которой является Борисов, выиграла выборы в коалиции с "Союзом демократических сил". Поэтому именно Борисов получил первоочередное право на формирование нового правительства, консультации с президентом Руменом Радевым начнутся 19 апреля.

Однако сделать это в парламенте, где четко сформировалось большинство против ГЕРБ, ему вряд ли удастся, даже если он откажется от поста премьера.

Если Борисов не сможет сформировать большинство, это право перейдет следующей партии - "Есть такой народ" певца и телеведущего Славе Трифонову.

Бойко Борисов возглавляет правительство Болгарии с 2009 года (с небольшим перерывом в 2013-2014 годах).