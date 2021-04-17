Правоохранители пришли с обысками в Одесский апелляционный суд, где слушают апелляцию по делу Стерненко

В НАБУ говорят, что расследуют неправомерные действия, "к которым могли быть причастны судьи".

Сотрудники Службы безопасности Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного агентства проводят обыски в здании Одесского апелляционного суда и по месту жительства отдельных судей.

Об этом Суспільному сообщил главный специалист по коммуникациям Одесского теруправления НАБУ Ростислав Дробожур.

По его словам, следственные действия санкционированы и происходят в рамках одного расследования.

"Это расследование неправомерных действий, к которым могли быть причастны судьи", - добавил представитель НАБУ.

Он отметил, что пока не может сообщить больше деталей учитывая тайну следствия.

Стоит заметить, что сегодня в Одесском апелляционном суде началось рассмотрение апелляции на приговор бывшим активистам "Правого сектора" Сергею Стерненко и Руслану Демчуку.

Апелляционное производство открыто по жалобам адвокатов обвиняемых.

Напомним, 23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, якобы произошедшем в 2015 году.

Им назначили в качестве наказания лишение свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.