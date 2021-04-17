В ЕНП отключение РоSSии от системы SWIFT сравнили с применением ядерного оружия

"Но если РоSSия прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины или других соседей, мы можем быть вынуждены это сделать", - подчеркнула вице-глава фракции ЕНП.

Отключение РоSSии от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с применением ядерного оружия, но Запад пойдет на этот шаг, если РоSSия продолжит военную агрессию. Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Эскалация действий РоSSии и поддержка Украины со стороны Запада» заявила вице-глава фракции Европейской народной партии Сандра Калниете.

Она отметила, что действия РоSSии представляют угрозу не только суверенитету Украины, но и европейской стабильности и безопасности.

«Европейская народная партия хочет, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты совершенно четко донесли РоSSии, какую цену должен заплатить Кремль, если будет эта агрессия. И эта цена должна быть очень высокой», - подчеркнула Калниете.

Она отметила, что санкции должны включать замораживание «Северного потока-2», блокирование счетов и активов прокремлевских олигархов, пропагандистов и членов их семей, исключение РоSSии из Совета Европы, замораживание инвестиций.

«Также мы должны вводить финансовые ограничения против «Газпрома», «Роснефти» и других подобных компаний. На сегодняшний день роSSийские государственные банки не заблокированы, против них нет санкций. Но мы должны рассмотреть и такую возможность», - добавила Калниете.

«Что же касается SWIFT - это как ядерная бомба, если ее применить. Но если РоSSия прибегнет к дальнейшей агрессии против Украины или других соседей, мы можем быть вынуждены это сделать», - подчеркнула вице-глава фракции ЕНП.

Кроме того, по ее мнению, в случае дальнейшей агрессии РоSSии «Соединенные Штаты и ЕС должны будут сделать следующий шаг и военным способом помочь Украине, в частности в модернизации ее вооружений».

«Украина не одна, у Украины есть друзья, партнеры. И международное сообщество поддерживает Украину. Мы стоим бок о бок с вами», - резюмировала Калниете.