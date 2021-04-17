Зеленский: встреча советников лидеров "нормандской четверки" намечена на 19 апреля

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне советников.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Париже.

Президент отметил, что встреча намечена на 19 апреля.

"Считаю, что важно: мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что это возможно. 19-го числа этого месяца будет заседание советников лидеров "нормандский четверки". Будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, - что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ . Все четыре страны подготовят дополнение к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский.

По его словам, это будет - "пошаговое выполнение Минских соглашений". "После заседания советников мы ожидаем четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский прилетел во Францию с рабочим визитом. Отмечалось, что его ждут переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая присоединится с помощью видеосвязи.

30 марта Меркель и Макрон провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Накануне визита во Францию Зеленский дал интервью Le Figaro, в котором заявил, что возлагает большие надежды на Макрона в разблокировании "нормандского формата".