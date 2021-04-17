Зеленский: встреча советников лидеров "нормандской четверки" намечена на 19 апреля

По его словам, будет обсуждаться "пошаговое выполнение Минских соглашений".

Зеленский: встреча советников лидеров "нормандской четверки" намечена на 19 апреля
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу в "нормандском формате" на уровне советников.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Париже.

Президент отметил, что встреча намечена на 19 апреля.

"Считаю, что важно: мы приближаемся к следующему заседанию N4. Считаю, что это возможно. 19-го числа этого месяца будет заседание советников лидеров "нормандский четверки". Будет обсуждаться ряд вопросов. Прежде всего, будут обсуждаться кластеры, это то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, - что будут сделаны немецко-французской стороной кластеры, сейчас с дополнениями Украины, рассматривается также РФ. Все четыре страны подготовят дополнение к этим кластерам, с чем согласны, с чем нет", - сказал Зеленский.

По его словам, это будет - "пошаговое выполнение Минских соглашений". "После заседания советников мы ожидаем четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня Зеленский прилетел во Францию с рабочим визитом. Отмечалось, что его ждут переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая присоединится с помощью видеосвязи.

30 марта Меркель и Макрон провели совместную видеоконференцию с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Накануне визита во Францию Зеленский дал интервью Le Figaro, в котором заявил, что возлагает большие надежды на Макрона в разблокировании "нормандского формата".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: россияне на Донбассе дестабилизируют ЕвропуЗеленский: россияне на Донбассе дестабилизируют Европу
Прививки американской вакциной Pfizer начнут делать 18 апреляПрививки американской вакциной Pfizer начнут делать 18 апреля
Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужнаЗеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея НазаренкоЗеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко
В Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - ЗеленскийВ Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - Зеленский
Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"
Зеленский подписал закон об электронных паспортахЗеленский подписал закон об электронных паспортах
Зеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской КомиссииЗеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской Комиссии
Зеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистовЗеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов
Зеленский обещает санкции против олигарховЗеленский обещает санкции против олигархов
Последние новости
Подгружаем последние новости