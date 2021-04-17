Меркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за введение комендантского часа в Германии для борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет "Немецкая волна".

"Вирус не прощает половинчатых решений, нерешительности, с ним невозможно вести переговоры. Вирус понимает только язык решительных действий", - сказала она во время выступления в Бундестаге.

Немецкий парламент рассматривает правительственный проект изменений в закон об эпидемиологической защите, предусматривающий комендантский час с 21:00 до 5:00. Условием для введения комендантского часа будет показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе. Он должен превышать 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней.

По мнению Меркель, преимущества этой меры превалируют над недостатками. Контакты следует сократить и для этого снизить мобильность, считает канцлер.

Kanzlerin #Merkel heute im #Bundestag : Alleine k?nnen ?rzte und Pfleger den Kampf gegen das Virus in der dritten Welle nicht gewinnen. Sie brauchen die Unterst?tzung von Staat, Politik, Gesellschaft - von uns allen. pic.twitter.com/lPYs92qIwC — Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

В то же время почти половина немцев (46%) выступает против введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13 и 14 апреля службой Infratest dimap для телекомпании ARD. За запрет на выход из дома в ночное время высказался 51% опрошенных.

Германия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. В стране зафиксировали более 3 млн случаев от начала пандемии, почти 80 тысяч человек умерли от болезни.