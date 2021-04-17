Меркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусом

"Вирус понимает только язык решительных действий".

Меркель выступила за комендантский час в Германии для борьбы с коронавирусом
Фото: twitter.com/RegSprecher

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за введение комендантского часа в Германии для борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет "Немецкая волна".

"Вирус не прощает половинчатых решений, нерешительности, с ним невозможно вести переговоры. Вирус понимает только язык решительных действий", - сказала она во время выступления в Бундестаге.

Немецкий парламент рассматривает правительственный проект изменений в закон об эпидемиологической защите, предусматривающий комендантский час с 21:00 до 5:00. Условием для введения комендантского часа будет показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе. Он должен превышать 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней.

По мнению Меркель, преимущества этой меры превалируют над недостатками. Контакты следует сократить и для этого снизить мобильность, считает канцлер.

Kanzlerin #Merkel heute im #Bundestag: Alleine k?nnen ?rzte und Pfleger den Kampf gegen das Virus in der dritten Welle nicht gewinnen. Sie brauchen die Unterst?tzung von Staat, Politik, Gesellschaft - von uns allen. pic.twitter.com/lPYs92qIwC

— Steffen Seibert (@RegSprecher) April 16, 2021

В то же время почти половина немцев (46%) выступает против введения комендантского часа для борьбы с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 13 и 14 апреля службой Infratest dimap для телекомпании ARD. За запрет на выход из дома в ночное время высказался 51% опрошенных.

Германия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. В стране зафиксировали более 3 млн случаев от начала пандемии, почти 80 тысяч человек умерли от болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
В Украине появится новый государственный праздникВ Украине появится новый государственный праздник
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
В Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропортуВ Португалии расформировали государственный орган после скандала со смертью украинца в аэропорту
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Меркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с УкраинойМеркель и Байден призвали РоSSию сократить военное присутствие на границе с Украиной
Президент Германии сделал прививку вакциной AstraZenecaПрезидент Германии сделал прививку вакциной AstraZeneca
В МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о ДонбассеВ МИД отреагировали на совместную видеоконференцию Меркель, Макрона и Путина о Донбассе
В МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по ДонбассуВ МИДе прокомментировали заявление Кремля о подготовке заседания Путина, Меркель и Макрона по Донбассу
Главный санврач Ляшко, который заразился коронавирусом после прививки, переболел в легкой формеГлавный санврач Ляшко, который заразился коронавирусом после прививки, переболел в легкой форме
Герасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБОГерасимов призывает рассмотреть ситуацию с коронавирусом и нехваткой вакцин на заседании СНБО
В ВСУ коронавирусом заболел еще 191 военныйВ ВСУ коронавирусом заболел еще 191 военный
171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии171 депутат Рады заразился коронавирусом за время эпидемии
В Германии полицейские разогнали акции протеста против карантинаВ Германии полицейские разогнали акции протеста против карантина
Кличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусомКличко рассказал о подготовке Киева к новой волне заболеваемости коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости