Зеленский: россияне на Донбассе дестабилизируют Европу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любым вариантам развития событий с Россией , однако призывает ее вернуться к содержательному дипломатическому разговору.

Об этом он рассказал в интервью газете La Repubblica.

"Никакого страха сейчас быть не может, ведь любая попытка расширить агрессию против Украины будет означать удар по безопасности всей Европы. Это почувствует каждая страна континента. Мы готовы к любым вариантам развития событий - все-таки учитывайте, что война против нас продолжается с 2014 года. И это - жестокая война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники, мин. Только за последние три месяца мы потеряли около 30 военных, гибнут и мирные жители Донбасса. На восточной границе и в Крыму РоSSия разместила около 80 тысяч военных, к которым следует добавить еще 30 тысяч пророSSийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе. Точно не в интересах Европы, чтобы такой военный потенциал могли использовать по прямому назначению, как этого захочет Москва. Расширение войны может принести только новые страдания и проблемы всем, и никто не получит от того пользы", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что с начала избрания главой государства он пытался сделать все возможное для активизации переговоров и поиска мирного решения.

"Мы всегда готовы вернуться к содержательному дипломатическому разговору, призываем РоSSию к этому же. Понятно, что украинцы будут защищаться, как мы и делаем это с 2014 года. Не может быть никакой альтернативы сохранению нашего суверенитета и государственной независимости, тем более что боевые действия происходят на нашей земле, а не на чужой территории", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина ощущает поддержку стран Евросоюза , Великобритании, США , Канады и других государств. Но пока роSSийские войска остаются на границе и на оккупированной территории. Зеленский добавил, что рассчитывает также на поддержку Италии.

"Я приглашаю представителей итальянских политических сил лично посетить Донбасс, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны... Ожидаю также и начала личных контактов с новым итальянским руководством с целью развития дальнейшего плодотворного диалога между нашими странами во всех сферах взаимного интереса. Украина и Италия имеют значительный неиспользованный потенциал и в наших экономических отношениях", - пояснил президент.

Говоря о своем видении возможности для возвращения к миру, Зеленский отметил, что на сегодняшний день "Украина нуждается в действиях".

"И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО. Наши Вооруженные Силы сдерживают единственную агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги. Мы понимаем, что Украина должна соответствовать стандартам НАТО, и проводим необходимые реформы. Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения роSSийской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Он также согласился, что стал более "милитаристски" настроенным потому, что война затянулась на многие годы.

"Когда пытаешься прекратить войну, унесшую уже около 14 тысяч жизней, то действительно становишься жестче", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина не пойдет в наступление в Донбассе, а население там не нуждается в роSSийской защите.

В марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей. По данным разведки Минобороны, РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины.