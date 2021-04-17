Епифаний призвал не поддаваться страху из-за угрозы нападения РоSSии

"Страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас".

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал не бояться возможного нападения РоSSии.

"Страх - опасный «вирус», который может убить изнутри. Но страх - это всего лишь инструмент, которым агрессор хочет покорить нас", - говорится в заявлении предстоятеля Православной церкви Украины.

Он напомнил, что РоSSия уже восьмой год ведет против Украины войну, и в течение всего этого времени "украинцы проявили такую силу духа и единства, которой мало кто от нас ожидал".

"Нас не уничтожили обстрелы, и не сломала ложь агрессора. Поэтому в очередной раз в панике роSSийские власти распространяют «вирус страха», который веками взращивает и культивирует в подвластных ей сама, - угрожает уничтожить, бряцает оружием, увеличивает психологическое давление", - считает Епифаний.

Он уверен, что Украина победит роSSийское нашествие.

Напомним, что командующий войсками США в Европе оценил вероятность вторжения роSSийских войск в Украину на уровне "от низкого до среднего".

За последние недели РоSSия передвинула тысячи военных в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.