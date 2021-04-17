В финал конкурса на главу правления НОТУ прошло четверо кандидатов

Девять других кандидатов получили меньше четырех голосов.

16 апреля Наблюдательный совет АО "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" объявил кандидатов, прошедших во второй тур конкурса на должность главы правления.

Об этом сообщила пресс-служба НОТУ.

Наблюдательный совет голосовал отдельно за каждого кандидата. Чтобы пройти во второй тур, каждому из них достаточно было получить четыре голоса за. Все претенденты и их программы "Суспільного" анализировались в соответствии с заранее определенными Наблюдательным советом требованиями.

Так, к участию во втором этапе конкурсного отбора допущены следующие кандидаты:

Докаленко Виталий Викторович;

Чернотицкий Николай Николаевич;

Цибуля Оксана Владимировна;

Шаповалов Андрей Андреевич.

Девять других кандидатов получили меньше четырех голосов и не прошли в следующий этап конкурса.

Прием документов для участия в конкурсе длился со 2 марта по 1 апреля. 7 апреля наблюдательный совет НСТУ объявил 13 претендентов на должность главы правления, которых допустили к участию в первом этапе конкурсного отбора. Трех кандидатов не допустили.

19 апреля состоятся свободные дебаты кандидатов на должность главы правления Общественного вещателя. Дебаты пройдут с 11:00 до 14:50 в онлайн-режиме. А 27 апреля наблюдательный совет проголосует за главу правления НСТУ, которого будут избирать сроком на четыре года.

Напомним, 16 февраля 2020 года Наблюдательный совет НСТУ избрал главу наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета НОТУ. Так, главой наблюдательного совета НОТУ стала Светлана Остапа, а секретарем повторно стал Вадим Миский.