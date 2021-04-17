В финал конкурса на главу правления НОТУ прошло четверо кандидатов

Девять других кандидатов получили меньше четырех голосов.

В финал конкурса на главу правления НОТУ прошло четверо кандидатов
Фото: korrespondent.net

16 апреля Наблюдательный совет АО "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" объявил кандидатов, прошедших во второй тур конкурса на должность главы правления.

Об этом сообщила пресс-служба НОТУ.

Наблюдательный совет голосовал отдельно за каждого кандидата. Чтобы пройти во второй тур, каждому из них достаточно было получить четыре голоса за. Все претенденты и их программы "Суспільного" анализировались в соответствии с заранее определенными Наблюдательным советом требованиями.

Так, к участию во втором этапе конкурсного отбора допущены следующие кандидаты:

  • Докаленко Виталий Викторович;
  • Чернотицкий Николай Николаевич;
  • Цибуля Оксана Владимировна;
  • Шаповалов Андрей Андреевич.

Девять других кандидатов получили меньше четырех голосов и не прошли в следующий этап конкурса.

Прием документов для участия в конкурсе длился со 2 марта по 1 апреля. 7 апреля наблюдательный совет НСТУ объявил 13 претендентов на должность главы правления, которых допустили к участию в первом этапе конкурсного отбора. Трех кандидатов не допустили.

19 апреля состоятся свободные дебаты кандидатов на должность главы правления Общественного вещателя. Дебаты пройдут с 11:00 до 14:50 в онлайн-режиме. А 27 апреля наблюдательный совет проголосует за главу правления НСТУ, которого будут избирать сроком на четыре года.

Напомним, 16 февраля 2020 года Наблюдательный совет НСТУ избрал главу наблюдательного совета и секретаря наблюдательного совета НОТУ. Так, главой наблюдательного совета НОТУ стала Светлана Остапа, а секретарем повторно стал Вадим Миский.

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