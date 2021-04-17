Бюро ПАСЕ приняло решение о срочных дебатах об отравлении Навального

Аналогичные дебаты были одобрены в прошлом январе.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы приняло решение о проведении срочных дебатов об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом LB.ua сообщил источник в ассамблее. Дата дебатов станет известна позже.

В январе этого года Бюро также одобрило дебаты об отравлении Навального.

19 января дело об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального заслушали в комитете по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее новая глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщала, что считает целесообразным поставить перед ассамблеей вопрос отравления и задержания Навального в рамках обжалования полномочий РоSSии.

В конце января ПАСЕ не поддержала обжалование полномочий роSSийской делегации, инициированное делегатами от Украины. В то же время депутаты приняли критический к РоSSии доклад. После этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал ПАСЕ сломавшейся.