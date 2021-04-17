Израиль отменяет обязательное ношение масок на улице

С воскресенья, 18 апреля, в Израиле отменяется обязательное ношение масок на улице. При этом защитная маска по-прежнему будет обязательна в закрытых помещениях.

Решение отменить ношение масок на открытом пространстве принято после консультаций со специалистами Минздрава, а также на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в стране, сообщает newsru.co.il.

"Маски призваны защитить нас от коронавируса. После того, как специалисты пришли к выводу, что они больше не нужны на свежем воздухе, я их отменил. Благодаря вакцинации уровень заболеваемости в Израиле невысок, и это сделало возможным новое ослабление", - сказал министр здравоохранения Юлий Эдельштейн.

Теперь в Израиле на открытом пространстве разрешено собираться группами до 100 человек. В закрытом помещении вместе могут находиться не более 20 человек. Увеличено количество зрителей на открытых стадионах - с 5 тыс. до 10 тыс.

В закрытых помещениях заполненность помещения не должна превышать 40% от общего количества мест, но при этом в зале должно находиться не более 4 тысяч человек.

На мероприятиях, проходящих на улице без продажи напитков или еды, могут присутствовать до 750 человек. В массовых спортивных мероприятиях могут участвовать до 1000 человек.

Увеличено количество посетителей в небольших музеях, площадью до 3000 кв.м: максимальная наполненность музея рассчитывается по формуле: один посетитель на 7 кв.м. Разрешена продажа напитков во время культурных мероприятий, на которых предусмотрены сидячие места для зрителей.

Указанные ограничения будут действовать до 22 апреля.

По данным издания, по состоянию на 16 апреля в Израиле нет ни одного населенного пункта со статусом "красного" с точки зрения эпидемиологической ситуации. Все города с населением более 30 тысяч человек - "зеленые".

По последним данным, в Израиле полностью вакцинировано более 53% населения страны и около 73% взрослого населения (старше 16 лет).