Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Джемилева в части хранения боеприпасов

Защита заявила ходатайство после объявления результатов двух экспертиз.

Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Джемилева в части хранения боеприпасов
Фото: Макс Левин

Городской суд оккупированного Армянска отказался закрыть уголовное дело в отношении лидера крымских татар, народного депутата Украины Мустафы Джемилева по эпизоду незаконного хранения боеприпасов.

Защита заявила ходатайство после объявления результатов двух экспертиз, касающихся боеприпасов и гильзы от карабина, принадлежащего Джемилеву, сообщает "Крымский процесс".

"Эксперты в своих выводах не указали, что эти боеприпасы запрещены к гражданскому обороту, а следователь эту формулировку додумал самостоятельно и безосновательно. В связи с этим адвокат Николай Полозов заявил об отсутствии состава преступления и просил суд закрыть дело в части хранения боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время заседания был объявлен ответ Главного следственного управления Следственного комитета РФ по уголовному делу об исчезновении Эрвина Ибрагимова, который является свидетелем обвинения по делу Джемилева. Согласно ответу правоохранительных органов, расследование прекращено, местонахождение Ибрагимова не установлено. В связи с этим судом объявлены его показания, данные на этапе предварительного расследования.

"В своих показаниях Ибрагимов сообщил, что не знал, где точно находится граница РоSSии в районе Армянска, не обратил внимания на наличие знаков, указывающих на наличие государственной границы, и не знает, пересекал ли Джемилев эту границу", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 мая 2014 года роSSийские власти объявили о запрете Мустафе Джемилеву въезжать на территорию РоSSии. Не признавая Крым частью РФ, он направился в сторону полуострова. Его соотечественники, узнав об этом, начали собираться около административной границы, чтобы помочь своему лидеру попасть на родину. Путь им преградили неизвестные силовики, которые совершили несколько выстрелов. После этого между ними и протестующими произошли столкновения.

В результате крымским татарам удалось прорвать границу и встретить Джемилева. Пообщавшись с ними на дороге Армянск-Херсон, Джемилев принял решение не продолжать путь в Крым, чтобы избежать жертв.

В начале июня 2020 года оккупационные власти Крыма отправили в суд уголовное дело в отношении народного депутата Украины, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Джемилева обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РоSSии), по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и по ч. 1 ст. 224 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия).

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