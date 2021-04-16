Дела Майдана: арестовали нового подозреваемого в похищении Луценко и Вербицкого

В деле о похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого установлен еще один подозреваемый. Он взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора установлено еще одно лицо, принимавшее участие в похищении, незаконном лишении свободы и истязании Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Ему сообщено о подозрении в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц, похищении и незаконном лишении свободы двух лиц, повлекшем тяжкие последствия - смерть человека, а также в незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 146 и ст. 340 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, гражданин, действуя в составе группы, в которую также входили члены преступной организации, 21 января 2014 года похитил из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, а в дальнейшем, после вывоза пострадавших в лес, принял участие в их незаконном лишении свободы и пытках.

"Следственным судьей Печерского районного суда Киева к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и он взят под стражу в зале суда", - отмечают в ОГП.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ . Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств преступлений и лиц, их совершивших.

В Офисе генпрокурора напоминают, что за совершение этих преступлений к уголовной ответственности уже привлечены 15 лиц, в отношении шести из них дела рассматриваются судами, в том числе по двум заочно, 9 человек объявлены в розыск.