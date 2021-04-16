Прививки американской вакциной Pfizer начнут делать 18 апреля

Каждый регион получит по 1170 доз.

Фото: unicef.org

Прививки американской вакциной от коронавируса Pfizer, которую в Украину привезли 16 апреля, начнут делать в это воскресенье.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Прививки вакциной Comirnaty [торговая марка вакцины Pfizer] начнутся уже 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля - по всей Украине. Ею в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников" , - написал он в фейсбуке.

Каждый регион, кроме оккупированных Крыма и Севастополя, получит по 1170 доз. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Перевозкой вакцины, которая должна храниться и транспортироваться при сверхнизких температурах от -80°C до -60°C, будет заниматься логистическая компания "Фармасофт".

На областных складах замороженные вакцины будут хранить в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают температуру -60°C. После размораживания их в термосумках или контейнерах с температурой от 2°C до + 8°C будут развозить в места проведения прививок.

Размороженная вакцина может быть использована в течение 5 суток.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

  • при температуре от -60°C до -80°C: до 6 месяцев
  • при температуре от 2°C до + 8°C: до 120 часов (5 суток)
  • при температуре до + 25°C: до 2 часов

Срок хранения вакцины после разведения от + 2°C до + 25°C: 6 часов.

Напомним, что с 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временноСтепанов заверил, что деньги из программы медгарантий на закупку вакцин Pfizer заберут временно
Рада 15 апреля проведет еще одно внеочередное заседаниеРада 15 апреля проведет еще одно внеочередное заседание
Минздрав предлагает забрать деньги с финансирования лекарств и больниц для закупки PfizerМинздрав предлагает забрать деньги с финансирования лекарств и больниц для закупки Pfizer
Минздрав анонсировал поставку первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer на этой неделеМинздрав анонсировал поставку первых 117 тысяч доз вакцины Pfizer на этой неделе
Прививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - ЛяшкоПрививки CoronaVac в Украине планируют начать 13 апреля, - Ляшко
Ивано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - ЛяшкоИвано-Франковскую область с 9 апреля переведут в "желтую" зону, - Ляшко
Мэру немецкого города приостановили полномочия из-за прививки вне очередиМэру немецкого города приостановили полномочия из-за прививки вне очереди
Прививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреляПрививки китайской вакциной Sinovac начнут делать после 10 апреля
Зеленский планирует 8 апреля посетить Донбасс, - СМИЗеленский планирует 8 апреля посетить Донбасс, - СМИ
СНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, - СМИСНБО 9 апреля продолжит введение санкций против контрабандистов, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости