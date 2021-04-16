Прививки американской вакциной Pfizer начнут делать 18 апреля

Фото: unicef.org

Прививки американской вакциной от коронавируса Pfizer, которую в Украину привезли 16 апреля, начнут делать в это воскресенье.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Прививки вакциной Comirnaty [торговая марка вакцины Pfizer] начнутся уже 18 апреля с Киевской области. С 19 апреля - по всей Украине. Ею в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников" , - написал он в фейсбуке.

Каждый регион, кроме оккупированных Крыма и Севастополя, получит по 1170 доз. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

Перевозкой вакцины, которая должна храниться и транспортироваться при сверхнизких температурах от -80°C до -60°C, будет заниматься логистическая компания "Фармасофт".

На областных складах замороженные вакцины будут хранить в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают температуру -60°C. После размораживания их в термосумках или контейнерах с температурой от 2°C до + 8°C будут развозить в места проведения прививок.

Размороженная вакцина может быть использована в течение 5 суток.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

при температуре от -60°C до -80°C: до 6 месяцев

при температуре от 2°C до + 8°C: до 120 часов (5 суток)

при температуре до + 25°C: до 2 часов

Срок хранения вакцины после разведения от + 2°C до + 25°C: 6 часов.

Напомним, что с 24 февраля в Украине начали делать прививки от коронавируса индийской вакциной AstraZeneca/CoviShield, с 13 апреля - китайской вакциной Sinovac/Coronavac.