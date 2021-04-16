НАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции

Бывшего полицейского обвиняют в получении почти 1 млн гривен взятки.

НАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции
Фото: nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему начальнику департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Александру Буханченко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ и в фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению следствия, бывший глава департамента НПУ осенью 2016 года организовал вместе со знакомым предпринимателем закупку взрывозащищенного оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения НПУ в Луганской области.

"Искусственно создав видимость отсутствия конкуренции, закупку провели по переговорной процедуре. В результате НПУ заплатила за оборудование 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (которые на самом деле не оказывались) компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, было на тот момент действующее должностное лицо НПУ", - говорится в заявлении НАБУ.

Теперь Буханченко обвиняют в получении взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса) и ее отмывании (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса), частного предпринимателя - в даче взятки (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса).

На сайте Prozorro есть информация о закупке луганским областным управлением полиции тяжелого взрывозащищенного костюма с телескопическим манипулятором в 2016 году. Тендер состоялся по переговорной процедуре с ООО "Интертрейд-Украина Лимитед" как официальным эксклюзивным представителем производителя. Директором ООО тогда был Игорь Лобко.

Взрывозащищенный костюм EOD-9
Фото: wikimedia.org
Взрывозащищенный костюм EOD-9

Это лишь одна из многих подозрительных закупок департамента НПУ, которые расследуют детективы НАБУ.

Дело в отношении Буханченко расследуют уже несколько лет. Сначала следствие вела Генеральная прокуратура, а с конца 2018 года производство перешло к детективам НАБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - ЛапутинаРоSSийские спецслужбы задолго до 2014-го подрывали возможности СБУ, - Лапутина
Минобразования сообщило о явке в 95% на пробном ВНОМинобразования сообщило о явке в 95% на пробном ВНО
Иран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уранИран сообщил о проблеме на подземном заводе в Натанзи, где обогащают уран
Киевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройстваКиевлянин "разрисовал" здание департамента городского благоустройства
СМИ сообщили об активизации роSSийских войск в ПриднестровьеСМИ сообщили об активизации роSSийских войск в Приднестровье
СБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской областиСБУ сообщила о подозрении "министру связи" оккупированной части Луганской области
Украина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАПУкраина сообщила в Гаагу о вероломствах РоSSии под Иловайском и в ДАП
Деятельность "депутатов" фейкового Хмельницкого горсовета координировали спецслужбы РФ, - СБУДеятельность "депутатов" фейкового Хмельницкого горсовета координировали спецслужбы РФ, - СБУ
Депутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета КононенкоДепутаты "ЕС" требуют от Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Кононенко
НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости