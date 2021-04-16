НАБУ сообщил о подозрении экс-начальнику департамента взрывотехнической службы Нацполиции

Бывшего полицейского обвиняют в получении почти 1 млн гривен взятки.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему начальнику департамента взрывотехнической службы Национальной полиции Александру Буханченко.

Об этом сообщается на сайте НАБУ и в фейсбуке Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По мнению следствия, бывший глава департамента НПУ осенью 2016 года организовал вместе со знакомым предпринимателем закупку взрывозащищенного оборудования и специальных костюмов для нужд подразделения НПУ в Луганской области.

"Искусственно создав видимость отсутствия конкуренции, закупку провели по переговорной процедуре. В результате НПУ заплатила за оборудование 3 млн грн, из которых частный предприниматель перечислил 980 тыс. грн якобы за юридические услуги (которые на самом деле не оказывались) компании, конечным бенефициаром которой, как выяснило следствие, было на тот момент действующее должностное лицо НПУ", - говорится в заявлении НАБУ.

Теперь Буханченко обвиняют в получении взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса) и ее отмывании (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса), частного предпринимателя - в даче взятки (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса).

На сайте Prozorro есть информация о закупке луганским областным управлением полиции тяжелого взрывозащищенного костюма с телескопическим манипулятором в 2016 году. Тендер состоялся по переговорной процедуре с ООО "Интертрейд-Украина Лимитед" как официальным эксклюзивным представителем производителя. Директором ООО тогда был Игорь Лобко.

Фото: wikimedia.org Взрывозащищенный костюм EOD-9

Это лишь одна из многих подозрительных закупок департамента НПУ, которые расследуют детективы НАБУ.

Дело в отношении Буханченко расследуют уже несколько лет. Сначала следствие вела Генеральная прокуратура, а с конца 2018 года производство перешло к детективам НАБУ.