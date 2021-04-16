Украина получит военно-техническую помощь в случае эскалации агрессии РФ, - Кулеба

Речь идет об оружии, разведывательных данных, технологиях, которые укрепят украинскую обороноспособность.

Украина получит военно-техническую помощь в случае эскалации агрессии РФ, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

В случае возобновления масштабных боевых действий в результате агрессии РФ Украина получит от ряда партнеров конкретную, предметную военно-техническую помощь.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В случае, если, не дай бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отразить наступление агрессора", - сказал Кулеба.

Он уточнил, что речь идет об оружии, разведывательных данных, технологиях, которые укрепят украинскую обороноспособность.

Также Кулеба сообщил, что Украина уже подняла вопрос не только с США, но и с некоторыми другими странами о расширении тренировочных миссий, которые дополнительно будут еще более масштабно способствовать подготовке украинских Вооруженных сил.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

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