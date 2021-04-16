Бугров: КНУ имени Тараса Шевченко должен быть вне политики

Проведение съезда партии "Слуга народа" осенью во внутреннем дворике университета было ошибкой. Никаких политических мероприятий на территории университета не должно быть.

Об этом в интервью LB.ua рассказал ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.

"Он (Александр Рожко - проректор по перспективному развитию, конкурент Бугрова на вторых выборах, - ред.) дал согласие на проведение этого мероприятия (съезда "Слуги народа" во внутреннем дворике университета, - ред.). Знаете, я его не обвиняю. Потому что мне кажется, что это была абсолютно неправильная идея тех, кто предложил это сделать. По моему мнению, учебные заведения никогда не должны быть тождественными политической власти. Наш университет, как и любой другой, никогда не будет тождественен власти, потому что это противоречит самой его природе", - заявил он.

По словам Бугрова, дисциплинарных последствий для проректора, который дал разрешение на проведение съезда партии "Слуга народа", не будет.

"Они невозможны, потому что не за что, условно говоря. Предоставили внутренний дворик на законных основаниях, дали это все для встречи. Честно говоря, надо просто перевернуть эту страницу и больше этого не допускать. Моя позиция однозначна. Не должно быть политических мероприятий на территории университета. Могут быть встречи с политиками. Обратите внимание, у нас также нет и церкви. И это тоже принципиальная позиция. Потому что только ты дал согласие одной конфессии, завтра на это имеют право другие, а это уже совсем другая ситуация" , - пояснил ректор.

Бугров подчеркнул, что университет должен быть вне политики, но не может не влиять не нее.

"Почему? Потому что сегодня в Верховной Раде более 80 депутатов - это выпускники КНУ имени Тараса Шевченко. Осуществляют ли они влияние? Конечно. Причем наши выпускники есть во всех фракциях и группах. Тот же министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, или министр инфраструктуры Владислав Криклий, или вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. То есть это все комьюнити университета, которое осуществляет определенное влияние на среду политики. Мне хотелось бы, чтобы следующие пять лет наш университет влиял на интеллектуальную среду и ее формирование".