Степанову в Раду принесли две гвоздики

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Министру здравоохранения Максиму Степанову во время выступления в Верховной Раде передали две красные гвоздики.

Цветы, которые традиционно приносят на похороны, принесла депутат Ольга Стефанишина из "Голоса". По ее словам, их попросили передать родственники мужчины, скончавшегося от коронавируса.

"Еще три недели назад это был совершенно здоровый мужчина 68 лет. У него был, правда, диабет. Он пошел к семейному врачу и попросил вакцинироваться от COVID-19, а ему сказали: вакцин для вас нет. Через несколько дней он заболел и недавно умер. Сегодня его родственники хоронят этого человека, потому что вы не способны обеспечить Украину жизненно важными вакцинами. Поэтому, господин Степанов, это вам похоронные цветы, которые родственники человека, умершего в 68 лет, просили вам передать. Чтобы вы знали, что за каждой смертью стоит человек и конкретные человеческие судьбы", - сказала Стефанишина.

Она положила цветы на трибуну перед Степановым, но их быстро убрала представитель "Слуги народа" Галина Третьякова.

Министр назвал выступление Стефанишиной "дешевым пиаром".

"Когда вы в следующий раз будете манипулировать смертями людей, вспомните, что вы сделали, вы лично, чтобы этих людей не было? Не надо манипулировать смертями людей. Ковид - тяжелая болезнь", - ответил Степанов под крики "Ганьба" с задних мест парламента , где сидят представители оппозиции.

От коронавируса в Украине умерли 39 тысяч человек, за последние сутки - 438.