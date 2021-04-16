СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО вводит санкции
В списке 12 человек.
В новый санкционный список контрабандистов, против которых СНБО вчера ввел санкции, попали фамилии трех человек, которые рассматривались, но не попали в первый перечень. Об этом со ссылкой на источники пишет издание ZN.UA.
Это бывший таможенник, который был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни, сейчас бизнесмен Владимир Полуситок, бывший сотрудник Генпрокуратуры, который фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы Сергей Сердюк и бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наши деньги" о сомнительных закупках в аэропортах Александр Черепинский.
Полный перечень лиц, попавших под текущие антиконтрабандные санкции СНБО:
- Аминев Денис Марселович
- Богданов Олег Валерьевич
- Грибанов Михаил Александрович
- Дворак Юрий Николаевич
- Доронин Олег Владимирович
- Кукоба Эдуард Яковлевич
- Куршутов Сеяр Османович
- Мелконян Тигран Сасуникович
- Полуситок Владимир Михайлович
- Попов Андрей Юрьевич
- Сердюк Сергей Павлович
- Черепинский Александр Ефимович
Напомним, на заседании СНБО 2 апреля было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".
Как сообщили в СБУ, по всей "топ-десятке" украинских контрабандистов открыли уголовные производства.