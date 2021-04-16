СМИ обнародовали список контрабандистов, против которых СНБО вводит санкции

В новый санкционный список контрабандистов, против которых СНБО вчера ввел санкции, попали фамилии трех человек, которые рассматривались, но не попали в первый перечень. Об этом со ссылкой на источники пишет издание ZN.UA.

Это бывший таможенник, который был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни, сейчас бизнесмен Владимир Полуситок, бывший сотрудник Генпрокуратуры, который фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы Сергей Сердюк и бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наши деньги" о сомнительных закупках в аэропортах Александр Черепинский.

Полный перечень лиц, попавших под текущие антиконтрабандные санкции СНБО:

Аминев Денис Марселович Богданов Олег Валерьевич Грибанов Михаил Александрович Дворак Юрий Николаевич Доронин Олег Владимирович Кукоба Эдуард Яковлевич Куршутов Сеяр Османович Мелконян Тигран Сасуникович Полуситок Владимир Михайлович Попов Андрей Юрьевич Сердюк Сергей Павлович Черепинский Александр Ефимович

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".