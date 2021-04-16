РоSSия закроет часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом учений, - МИД Украины

РоSSийская Федерация объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений.

Украина считает такие действия РоSSийской Федерации очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, "поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря".

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.В украинском МИД считают, что этот шаг также является грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно Конвенции, РоSSийская Федерация не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

"На фоне продолжающегося наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, РоSSия пошла на усиление эскалации в море. Она перебрасывает военные корабли из Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе, а также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины. Поведение роSSийской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с его стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями РоSSийской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря.

МИД Украины призывает международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью отмены решения о закрытии акватории и прекращения эскалации в Азово-Черноморском регионе.