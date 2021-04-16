НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики

НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики

Национальный банк (НБУ) считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 и возможное усиление карантина ключевым риском для восстановления экономики Украины. Как сообщает пресс-служба НБУ, новые волны пандемии и штаммы коронавируса заставили страны в очередной раз возвращаться к усилению карантина в первом квартале 2021 года.

"Несмотря на частичную адаптацию бизнеса к новым условиям, это замедляет восстановление деловой активности. Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", – сказано в сообщении.

Среди других рисков НБУ также указывает эскалацию военного конфликта на востоке страны или на ее границах, волатильность на мировых рынках капитала и резкое ухудшение условий торговли.

Как уточнил во время брифинга, посвязенного повышению учетной ставки, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, медленный темп вакцинации стал одним из факторов, который привел к ухудшению прогноза восстановления ВВП Украины в 2021 году.

Как сообщалось, Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%, а прогноз инфляции с 7% до 8%

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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