Стефанчук призвал МВД штрафовать нардепов без масок

Вице-спикер заявил, что в зале без масок сидит по 50% депутатов.

Стефанчук призвал МВД штрафовать нардепов без масок
Фото: Анна Стешенко

Вице-спикер парламента Руслан Стефанчук во время часа вопросов к правительству обратился к министерству внутренних дел с призывом штрафовать народных депутатов, сидящих в зале заседаний без масок.

"В зале 50% лиц не в масках, хочу обратиться к министерству внутренних дел. Уважаемые коллеги, давайте все же найдем возможность применять ответственность, равную для всех. Народные депутаты должны быть оштрафованы", - заявил он.

Стефанчук добавил, что надо найти возможность штрафования депутатов.

"Это повысит уровень сознательности и переживания о состоянии дел в стране, а также пополнит бюджет. Давайте будем носить маски, чтобы, не дай Бог, потом не носить цветы", - отметил Стефанчук.

На сегодняшнюю час вопросов к правительству нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина принесла две гвоздики, которые министру здравоохранения Максиму Степанову передали родственники умершего от коронавируса мужчины. По словам Стефанишиной, мужчине отказали в вакцинации несмотря на диабет, потому что якобы не было для него вакцины.

Напомним, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, - влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн).

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