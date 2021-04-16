В ОРДЛО доставили 18 тонн гуманитарного груза для помощи при COVID-19

Пять грузовиков от ООН проехали через КПВВ "Новотроицкое".

Согласно распоряжению командующего операции Объединенных сил, возобновлена доставка гуманитарных грузов на временно оккупированные территории Донбасса. 15 апреля на временно оккупированные территории доставлен гуманитарный груз медицинского назначения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк под эгидой ООН проехало пять грузовых автомобилей от Международной организации миграции.

"Для нужд гражданского населения Международная организация направила медицинскую мебель и оборудование - аппараты ИВЛ, портативные кислородные концентраторы, детские кислородные маски, а также другое важное оборудование медицинского назначения. В частности, гуманитарный груз общим весом 17,97 тонны, представляет собой препараты для оказания первой помощи в случае заболевания COVID-19 жителей и детей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В командовании ООС отмечают, что власть Украины всячески поддерживает жителей временно оккупированных территорий и постоянно способствует в обеспечении граждан Украины и перемещении лиц через линию разграничения.

Вчера сообщали, что пять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории Донбасса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономикиНБУ считает низкие темпы вакцинации от COVID-19 ключевым риском для экономики
На Полтавщине разоблачили должностных лиц "Укргаздобычи" на присвоении 100 тонн горючегоНа Полтавщине разоблачили должностных лиц "Укргаздобычи" на присвоении 100 тонн горючего
Минздрав обновил протокол лечения COVID-19Минздрав обновил протокол лечения COVID-19
РоSSия продолжает наращивать боевые возможности в ОРДЛО, - разведкаРоSSия продолжает наращивать боевые возможности в ОРДЛО, - разведка
Марченко увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФМарченко увидел "свет в конце тоннеля" в переговорах с МВФ
ОБСЕ дала статус участников переговоров приглашенным из ОРДЛО роSSийским гражданам, - ГармашОБСЕ дала статус участников переговоров приглашенным из ОРДЛО роSSийским гражданам, - Гармаш
Ситуация с COVID-19: в МОЗ назвали условие остановки транспортаСитуация с COVID-19: в МОЗ назвали условие остановки транспорта
Бывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в УханеБывший главный эпидемиолог США заявил, что COVID-19 "сбежал" из лаборатории в Ухане
Тимошенко настаивает на рассмотрении законопроекта "Батькивщины" о помощи предпринимателямТимошенко настаивает на рассмотрении законопроекта "Батькивщины" о помощи предпринимателям
Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19Минздрав не связывает смерть женщины в Одесской области с прививкой от COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости