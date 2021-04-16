В ОРДЛО доставили 18 тонн гуманитарного груза для помощи при COVID-19

Пять грузовиков от ООН проехали через КПВВ "Новотроицкое".

Согласно распоряжению командующего операции Объединенных сил, возобновлена доставка гуманитарных грузов на временно оккупированные территории Донбасса. 15 апреля на временно оккупированные территории доставлен гуманитарный груз медицинского назначения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк под эгидой ООН проехало пять грузовых автомобилей от Международной организации миграции.

"Для нужд гражданского населения Международная организация направила медицинскую мебель и оборудование - аппараты ИВЛ, портативные кислородные концентраторы, детские кислородные маски, а также другое важное оборудование медицинского назначения. В частности, гуманитарный груз общим весом 17,97 тонны, представляет собой препараты для оказания первой помощи в случае заболевания COVID-19 жителей и детей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В командовании ООС отмечают, что власть Украины всячески поддерживает жителей временно оккупированных территорий и постоянно способствует в обеспечении граждан Украины и перемещении лиц через линию разграничения.