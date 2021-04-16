Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна

"Когда защищаешь, от этого 14 тысяч человек не погибает".

Зеленский: Украина не пойдет в наступление на Донбассе, и защита РоSSии там не нужна
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет в наступление на Донбассе и население там не нуждается в роSSийской защите.

Об этом он сказал в интервью Le Figaro (украинский перевод есть на сайте президента), комментируя недавнее заявление роSSийского МИД о намерении "защищать русскоязычных" в Украине.

По словам Зеленского, это очень опасная риторика.

"Они «ждут», что мы пойдем на востоке Украины в наступление. Но мы не дадим им «такого счастья». Мы видим их риторику, риторику окружения Президента РоSSийской Федерации. Я считаю это очень опасным для нас, для Европы и, в конце концов, для его страны. Это опасная риторика, когда ты говоришь, что мы в любом случае готовы защищать «наших» роSSийских граждан", - сказал президент Украины.

Он сказал, что, несмотря на массовую выдачу роSSийских паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, они остаются украинской землей.

"Это наша земля, наша территория, на всех не условных, а реальных картах мира. На этих территориях живут наши люди. И мы очень открыты, и там есть граждане разных стран. Потому что таков мир. И не надо защищать наши территории от нас", - сказал Зеленский.

"Когда ты защищаешь, от этого 14 тысяч человек не погибает. Это звучит одинаково и по-украински, и по-французски, и даже по-русски: когда ты защищаешь - люди живы", - подчеркнул президент.

Напомним, что тема русского языка и "защиты" русскоязычного населения часто затрагивается в пропаганде на россТВ и в СМИ. Об этом также постоянно говорят роSSийские политики, в том числе президент РФ Владимир Путин, оправдывая военную агрессию в Украине.

В марте 2021 года РоSSия начала стягивать к границам Украины войска (по оценкам Офиса президента - до 80 тысяч человек). В частности, роSSийские войска стали лагерем в Воронежской области, которая не граничит с оккупированными районами Луганской или Донецкой областей.

Министр обороны РоSSии Сергей Шойгу объяснил скопление войск на границах с Украиной неожиданными учениями в связи с "угрожающей деятельностью" НАТО.

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