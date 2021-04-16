Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко

Президент Владимир Зеленский освободил от должности главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Указ №163/2021 от 15 апреля опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича от должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Другим своим указом президент возложил временное исполнение обязанностей главы Кировоградской ОГА на Валерия Жалдака .

Напомним, 14 апреля правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко по согласию сторон.

Назаренко возглавлял Кировоградскую область с августа 2020 года после того, как его предшественника Андрея Балоня поймали на взятке.