Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко

И.о. главы назначен Валерий Жалдак.

Зеленский уволил главу Кировоградской ОГА Андрея Назаренко
Фото: kr-admin.gov.ua

Президент Владимир Зеленский освободил от должности главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Назаренко.

Указ №163/2021 от 15 апреля опубликован на сайте главы государства.

"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича от должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.

Другим своим указом президент возложил временное исполнение обязанностей главы Кировоградской ОГА на Валерия Жалдака .

Напомним, 14 апреля правительство согласовало увольнение главы Кировоградской ОГА Андрея Назаренко по согласию сторон.

Назаренко возглавлял Кировоградскую область с августа 2020 года после того, как его предшественника Андрея Балоня поймали на взятке.

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