В Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - Зеленский

По словам президента, они представлены некоторыми народными депутатами и сейчас уже теряют свою влиятельность.

В Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - Зеленский
Фото: КП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде есть несколько финансовых групп, которые влияли на Конституционный суд.

Они представлены некоторыми народными депутатами и сейчас уже теряют свою влиятельность. Об этом накануне визита в Париж Зеленский сообщил в интервью Le Figaro, перевод которого привел ОПУ.

Президент отметил, что некоторые судьи "сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре", но это "быстро заблокировали мощным шагом" - указом об увольнении главы КС Александра Тупицкого и еще одного судьи, Александра Касминина. Оба не допускаются к заседаниям суда.

"Все антикоррупционные органы работают. Перезагрузка КС еще не произошла, но мы - на правильном пути. Кстати, никогда так сложно не было. Просто за время моего предшественника - он изменил закон о КС так, чтобы нельзя было с ними ничего сделать. Они дали им слишком большие полномочия и сделали невозможным их увольнение. То есть это сделано специально, чтобы контролировать КС. Слава богу, что этот человек уже в прошлом. Мы все это изменим", - заявил Зеленский.

Напомним, что 27 марта Владимир Зеленский своим указом отменил указы о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Согласно тексту документа, указ вступает в силу со дня опубликования.

В документе говорится о том, что отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина.

Этих судей в здание КС не допускают работники УГО. Например, на этой неделе Тупицкого не пустили на заседание, которое он сам и созвал. По его словам, на заседании должны были голосовать за его освобождение от должности, но, поскольку его не пустили, "ничего не остается", как продолжить "быть главой КС".

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