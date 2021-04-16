ЦИК приняла уточненный протокол с результатами довыборов в Прикарпатье

Известно о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола.

ЦИК приняла уточненный протокол с результатами довыборов в Прикарпатье
Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия на заседании 15 апреля приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии с пометкой "Уточненный" об итогах голосования в ОИО №87 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта.

Сведения уточненного протокола на заседании Комиссии объявил глава окружной избирательной комиссии ОИО №87, информирует пресс-служба ЦИК.

По результатам его доклада у членов ЦИК возникло значительное количество уточняющих вопросов, которые они озвучили главе ОИК и одному из присутствующих членов этой комиссии.

Глава комиссии Олег Диденко рассказал, что уже сейчас известно о наличии двух судебных дел относительно составления уточненного протокола окружной комиссией.

"ЦИК тщательно проработает все полученные от ОИК материалы, а также суды проанализируют, насколько правильно или неправильно были выполнены окружной избирательной комиссией предыдущие решения судов, вступившие в законную силу. Таким образом мы получим окончательные решения, которые будем учитывать при установлении результатов голосования в этом округе", - отметил глава ЦИК.

Как сообщалось, согласно уточненному протоколу об итогах голосования, кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк набрал 15 536 голосов, а Александр Шевченко от "За будущее" - 15 114. Таким образом, разрыв в пользу Вирастюка с 749 голосов уменьшился до 422.

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