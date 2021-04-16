Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина давно заслужила членство в Евросоюзе и план действий по членству в НАТО. Если ЕС видит наше государство в своем составе, то должен об этом открыто говорить, заявил перед визитом в Париж глава государства в интервью французскому изданию Le Figaro, перевод которого привел Офис президента.

"И если лидеры ЕС говорят, что от Украины зависит ситуация безопасности в Европе, если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тысяч человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили", - отметил он.

Зеленский подчеркнул свое убеждение, что Украина должна быть в ЕС и получить план действий членства в НАТО.

"Я всегда говорю, что Украина должна иметь такой статус. Это справедливо. Тогда мы будем чувствовать себя субъектами. Тогда граждане Украины никогда не будут чувствовать себя одинокими. Это важно. Поскольку в ситуации с безопасностью в Европе, в мире, в истории человечества мы - субъекты. Я считаю Францию великой державой, она - субъект. У нас должны быть равные отношения - вот чего я жду", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 16 апреля Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. К ним в видеоформате присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.