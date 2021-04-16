Минюст США начал проверку десятков роSSийских компаний на предмет связей со спецслужбами

Правительство США изучает на предмет связей со спецслужбами десятки роSSийских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок.

Помощник генерального прокурора Джон Демерс сообщил, что процесс может занять несколько месяцев и привести к тому, что список компаний из РоSSии передадут в Министерство торговли для принятия дальнейших решений, пишет Reuters.

Заявление было сделано на фоне введения новых санкций против физических и юридических лиц РоSSии за возможное вмешательство в выборы президента, хакерские атаки и прочие "злобные" действия. В санкционный список попал и роSSийский киберподрядчик Positiv Technologies, но Демерс предупреждает, что список может расшириться.

Следователи будут искать "связь между определенной компанией и роSSийскими спецслужбами" во время проверки рисков фирм. Также изучат компании, имеющие бэк-офисы в РоSSии.

"Мы начали первый этап анализа того, к кому нам нужно присмотреться", - сказал Джон Демерс.

Напомним, что вчера США ввели новый пакет санкций в отношении РоSSии. Под ограничения попали несколько десятков человек и компании, а также роSSийский госдолг. Ограничения коснулись шести роSSийских технологических компаний, оказывающих поддержку роSSийским спецслужбам, которые осуществляли наиболее опасные и разрушительные кибератаки в истории.