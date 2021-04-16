Минюст США начал проверку десятков роSSийских компаний на предмет связей со спецслужбами

Процесс может занять несколько месяцев.

Минюст США начал проверку десятков роSSийских компаний на предмет связей со спецслужбами
Фото: ruherald

Правительство США изучает на предмет связей со спецслужбами десятки роSSийских компаний, которые могут угрожать американским цепочкам поставок.

Помощник генерального прокурора Джон Демерс сообщил, что процесс может занять несколько месяцев и привести к тому, что список компаний из РоSSии передадут в Министерство торговли для принятия дальнейших решений, пишет Reuters.

Заявление было сделано на фоне введения новых санкций против физических и юридических лиц РоSSии за возможное вмешательство в выборы президента, хакерские атаки и прочие "злобные" действия. В санкционный список попал и роSSийский киберподрядчик Positiv Technologies, но Демерс предупреждает, что список может расшириться.

Следователи будут искать "связь между определенной компанией и роSSийскими спецслужбами" во время проверки рисков фирм. Также изучат компании, имеющие бэк-офисы в РоSSии.

"Мы начали первый этап анализа того, к кому нам нужно присмотреться", - сказал Джон Демерс.

Напомним, что вчера США ввели новый пакет санкций в отношении РоSSии. Под ограничения попали несколько десятков человек и компании, а также роSSийский госдолг. Ограничения коснулись шести роSSийских технологических компаний, оказывающих поддержку роSSийским спецслужбам, которые осуществляли наиболее опасные и разрушительные кибератаки в истории.

Кроме того, президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения в связи с "нетипичной и чрезвычайной угрозой" Соединенным Штатам, спровоцированной Россией. Среди таких действий Байден называет попытку сорвать проведение свободных и честных демократических выборов, а также подорвать демократические институты в США и странах-партнерах и союзниках, участие РоSSии и содействие преступной кибердеятельности, направленной против США и союзников, содействие и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства.

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