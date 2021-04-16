Разумков не видит оснований для введения в Украине военного положения

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Разумков не видит оснований для введения в Украине военного положения
Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на сегодня нет оснований вводить военное положение в Украине.

Об этом он сказал в эфире 4 канала.

"Условия введения военного положения четко определены - это одобрение (на заседании Верховной Рады - ред.) Указа президента. Но на сегодняшний день оснований для введения военного положения нет", - сказал Разумков.

Вместе с тем он отметил, что в случае необходимости парламент готов принять соответствующие меры безотлагательно.

Напомним, за последние недели РоSSия передвинула тысячи войск в боевой готовности к украинской границе. Это наибольшее накопление роSSийских войск с момента оккупации Крыма.

В ночь на 15 апреля катера ФСБ РФ в Азовском море осуществили провокацию в отношении катерной группы ВМС ВС Украины, находившейся на боевом дежурстве.

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