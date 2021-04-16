Руководители МИД стран Балтии выступили с совместным заявлением после встречи в Киеве

Руководители МИД выразили сожаление по поводу продолжающегося роSSийского военного наращивания и концентрации вооруженных сил на границах Украины.

Главы МИД Эстонии, Латвии, Литвы, к которым присоединилась Украина, обнародовали совместное заявление, в котором поддержали ее стремление в ЕС и НАТО и призвали РоSSию прекратить свои провокации на украинской границе.

Текст соответствующего заявления обнародовал МИД Украины.

Согласно документу, стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы также поддерживаем ее стремление к европейскому и евроатлантическому членству, как это было заявлено в декларации Бухарестского саммита НАТО, и призываем Украину продолжать необходимые реформы для достижения этой цели", - говорится в сообщении.

Руководители МИД выразили сожаление по поводу продолжающегося роSSийского военного наращивания и концентрации вооруженных сил в непосредственной близости к украинским границам и на оккупированном и незаконно аннексированном крымском полуострове.

"Мы призываем РоSSию прекратить свои провокации, а также развеять все беспокойства, продемонстрировав прозрачность в соответствии с механизмом снижения рисков согласно Венскому документу и соблюдая принципы и обязательств ОБСЕ ".

Руководители МИД также выразили непоколебимую преданность Украины политическому решению конфликта.

"Мы обязуемся развивать и усиливать наше двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере безопасности и обороны, обмениваться информацией, противодействовать агрессивной пропаганде и дезинформации, гибридным угрозам и координировать усилия для разрешения общих вызовов в сфере энергетической безопасности", - говорится в заявлении.