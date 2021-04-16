Глава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформе

Саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа.

Глава Евросовета пообещал Зеленскому принять участие в Крымской платформе
Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської ради Шарль Мішель в м. Щастя
Фото: president.gov.ua

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским выразил намерение принять участие в саммите Крымской платформы, который должен состояться в августе.

Об этом сообщает пресс-служба Евросовета по итогам разговора.

Стороны, среди прочего, обсудили наращивание роSSийских военных сил на границе Украины и оккупированного Крыма. Собеседники согласились, что такие широкомасштабные военные маневры представляют собой угрожающую и дестабилизирующую деятельность.

"Президент Европейского Совета передал непоколебимую поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. ЕС един в своей солидарности с Украиной. Президент Мишель повторил свой призыв к РоSSии соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ по прозрачности военных передвижений", - говорится в сообщении.

Мишель поблагодарил Зеленского за приглашение на саммит Крымской платформы, запланированный на 23 августа.

"Президент Мишель надеется принять участие (в саммите - ред.)", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформе новыми санкциями.

В роSSийском МИДе заявили, что будут рассматривать участие любых стран в "Крымской платформе" как недружественный в отношении РоSSии шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.

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