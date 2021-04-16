Зеленский подписал закон об электронных паспортах

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус №1368-IX, который парламент принял 30 марта 2021 года.

Как сообщается на сайте главы державы, закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам. Это позволит использовать эти цифровые документы во время поездок в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или для банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при приобретении товаров в магазине для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

Сегодня около 5 млн граждан Украины пользуются электронными паспортами (цифровыми образами ID-карт) через мобильное приложение портала государственных услуг "Дия". Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт. Их основные преимущества - защищенность от подделок, простота получения и удобство использования, отмечают в Офисе президента.