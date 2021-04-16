Новостей.COM ⇒
2021-04-16
Зеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской Комиссии
Президент освободил Головатого, после чего снова назначил его на эту должность.
Фото: constitution.gov.ua
Президент Владимир Зеленский своим указом №165/2021 освободил заместителя председателя Конституционного Суда Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской Комиссии.
Текст документа обнародован на сайте главы государства.
Следующим указом №166/2021 Зеленский снова назначил Сергея Головатого на эту должность.
"Назначить Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия), по согласию", - говорится в указе.
Напомним, в марте Венецианская комиссия обнародовала выводы по законопроекту о политических партиях.