Зеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской Комиссии

Президент освободил Головатого, после чего снова назначил его на эту должность.

Зеленский продлил полномочия Головатого в должности члена Венецианской Комиссии
Фото: constitution.gov.ua

Президент Владимир Зеленский своим указом №165/2021 освободил заместителя председателя Конституционного Суда Сергея Головатого от исполнения обязанностей члена Венецианской Комиссии.

Текст документа обнародован на сайте главы государства.

Следующим указом №166/2021 Зеленский снова назначил Сергея Головатого на эту должность.

"Назначить Головатого Сергея Петровича - заместителя Председателя Конституционного Суда Украины - членом Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия), по согласию", - говорится в указе.

Напомним, в марте Венецианская комиссия обнародовала выводы по законопроекту о политических партиях.

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