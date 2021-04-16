В Украине отменили запрет для гомосексуальных людей быть донорами крови

Текста приказа на официальном сайте МОЗ пока нет.

Из перечня запретных критериев для донорства крови из украинского законодательства убрали гомосексуальные отношения, которые приравнивали к формам рискованного поведения.

Об этом сообщил эксперт Правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Кравчук, пишет ZMINA.

По словам Кравчука, теперь словосочетание "гомосексуальные отношения" отсутствует в перечне критериев для отстранения от донорства. Зато фигурирует формулировка "лица с рискованным сексуальным поведением, которое может привести к заболеванию серьезными инфекционными болезнями, которые могут передаваться через кровь".

Текста приказа еще нет на официальном сайте МОЗ, однако он доступен на сайте “Лига. Закон”. Ранее правозащитники неоднократно отмечали, что запрет для ЛГБТ-людей быть донорами крови является дискриминационным, а его устранение предусматривал план действий в области прав человека на период до 2020 года.

Перед сдачей крови потенциальный донор заполняет анкету, где его спрашивают, в частности, о формах рискованного поведения. Проверить, является ли человек гомосексуальнм, невозможно, но он все равно отвечал бы за предоставление ложной информации.