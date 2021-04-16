Зеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов
Санкции применят к 12 физическим и юридическим лицам.
Совет национальной безопасности и обороны введет вторую часть санкций против контрабандистов.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО.
"Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции к 12 физическим и юридическим лицам. И это не финал. Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют 2-3 гражданства. С этим вопросом мы разберемся быстро", - сказал глава государства.
Подробностей и имен контрабандистов президент не сообщил. Он добавил, что в повестке дня было семь вопросов. Тема Донбасса рассматривалась тайно.
Также президент напомнил о поездке к президенту Франции Эммануэлю Макрону и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".
Также СНБО рассматривал вопрос о ситуации с коронавирусом и поручил Кабинету министров разработать национальный план вакцинопрофилактики COVID-19.