Зеленский: СНБО введет второй пакет санкций против контрабандистов

Совет национальной безопасности и обороны введет вторую часть санкций против контрабандистов.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО.

"Совет национальной безопасности и обороны будет внедрять санкции ко второй части контрабандистов. Применят санкции к 12 физическим и юридическим лицам. И это не финал. Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют 2-3 гражданства. С этим вопросом мы разберемся быстро", - сказал глава государства.

Подробностей и имен контрабандистов президент не сообщил. Он добавил, что в повестке дня было семь вопросов. Тема Донбасса рассматривалась тайно.

Также президент напомнил о поездке к президенту Франции Эммануэлю Макрону и подтвердил, что в режиме видеосвязи пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Напомним, что предыдущее заседание СНБО состоялось 2 апреля. На нем было принято решение о применении санкций против лиц, которых президент Владимир Зеленский назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

Также СНБО рассматривал вопрос о ситуации с коронавирусом и поручил Кабинету министров разработать национальный план вакцинопрофилактики COVID-19.