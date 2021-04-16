В Украине появится новый государственный праздник

Кабинет министров принял решение об учреждении в Украине нового государственного праздника, который будут отмечать ежегодно 25 мая. Об этом рассказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В Украине появится новый государственный праздник с датой празднования – 25 мая

Согласно решению Кабмина, принятому в ходе заседания правительства 14 апреля 2021 г, каждый год 25 мая Украина будет отмечать День Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Отметим, что Кабинет министров данное решение принял после указа президента Владимира Зеленского об учреждении Дня Госслужбы специальной связи и защиты информации.

Данный государственный орган обеспечивает функционирование и развитие государственной системы правительственной и конфиденциальной связи, занимается формированием и реализацией государственной политики в сферах криптографической и технической защиты информации, телекоммуникаций, почтовой связи специального назначения и т.п.

В Украине появится новый государственный праздник с датой празднования – 25 мая

Главная цель Государственной службы специальной связи и защиты информации – это обеспечение национальной безопасности Украины от внешних и внутренних угроз.

Добавим, что Владимир Зеленский ранее подписал указ о праздновании в Украине ежегодно во второе воскресенье ноября Дня виноградаря и винодела. Президент таким образом решил отметить значительный вклад в развитие государства виноградарей и виноделов.

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Шевченко Лилия, Тудей

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