Послы G7 приветствовали законопроект о ликвидации ОАСК

Дипломаты считают документ важным шагом "во всесторонней реформе судебной системы в Украине".

Послы стран "Большой семерки" приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине.

Об этом говорится на странице послов G7 в твиттере .

"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добродетели судей", - говорится в сообщении.

Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021