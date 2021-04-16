Послы G7 приветствовали законопроект о ликвидации ОАСК

Дипломаты считают документ важным шагом "во всесторонней реформе судебной системы в Украине".

Послы G7 приветствовали законопроект о ликвидации ОАСК
Фото: yuzle.com

Послы стран "Большой семерки" приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине.

Об этом говорится на странице послов G7 в твиттере.

"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добродетели судей", - говорится в сообщении.

Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів. 2/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) April 15, 2021

Напомним, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский предложил вместо ОАСК создать КМОАСЗеленский предложил вместо ОАСК создать КМОАС
Волк об инициативе ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"Волк об инициативе ликвидировать ОАСК: "Президент поддался на манипуляции"
В «Слуге народа» приветствуют решение Зеленского ликвидировать ОАСКВ «Слуге народа» приветствуют решение Зеленского ликвидировать ОАСК
Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСКЗеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК
ОАСК открыл производство по иску "Партии Шария" к столичному управлению СБУОАСК открыл производство по иску "Партии Шария" к столичному управлению СБУ
Украинские послы будут проходить спецпроверкуУкраинские послы будут проходить спецпроверку
"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна"Голос" зарегистрировал законопроект о поддержке бизнеса на период локдауна
Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК ВовкаВенедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка
На месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютахНа месте хранения взятки брата главы ОАСК нашли антиквариат, документы Вовка и деньги в пяти валютах
НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка на взятке, - СМИ (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости