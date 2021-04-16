Послы G7 приветствовали законопроект о ликвидации ОАСК
Дипломаты считают документ важным шагом "во всесторонней реформе судебной системы в Украине".
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Послы стран "Большой семерки" приветствуют инициативу президента Украины Владимира Зеленского по ликвидации Окружного административного суда Киева как важный шаг во всесторонней реформе судебной системы в Украине.
Об этом говорится на странице послов G7 в твиттере.
"Важно, чтобы суд, который заменит ОАСК, был создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель. Реформа Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей также важна для обеспечения высокого уровня добродетели судей", - говорится в сообщении.
Важливо, щоб суд, що замінить ОАСК, був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність. Реформа Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфкомісії суддів є також важлива для забезпечення високого рівня доброчесності суддів. 2/2
Напомним, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Вместо ОАСК предлагается создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.