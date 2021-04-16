"Байден в действии", - Порошенко отреагировал на новые санкции против РоSSии

Под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам Америки за введение новых санкций против РоSSии. Об этом Порошенко написал в своем фейсбуке.

"Байден в действии!.. Новые санкции против РоSSии, в том числе за оккупацию Крыма, должны остановить дерзкие авантюры Кремля, и не только на украинской границе. Они также неустанно приближают день восстановления суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Украина должна, в координации с другими нашими партнерами, немедленно присоединиться к американским санкциям единым фронтом. В этом спарринге ставим на Вашингтон и трансатлантическое единство ради демократии и мира, безопасности и стабильности Свободного мира. Мира, с которым связываем наше будущее", - написал Петр Порошенко.

Напомним, под санкции попали 16 физических и 16 юридических лиц, задействованных в попытках правительства РоSSии повлиять на президентские выборы в США 2020 года, во главе с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Алексеем Громовым. Среди них - несколько лиц и организаций, связанных с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Также ограничения коснутся шести роSSийских технологических компаний, которые оказывают поддержку роSSийским спецслужбам.

Это военный технополис "ЭРА" в Анапе, АО "Пасит", Научно-исследовательский институт специализированных вычислительных устройств и автоматики безопасности ("Спецвузавтоматика"), ООО "Необит", АО "АСТ" и АО "Позитив Текнолоджиз".

Еще пять физических и три юридических лица попали под санкции из-за оккупации Крыма Россией .

Это проектные организации "Ленпромтранспроект", "Дирекция по строительству железной дороги Беркатит-Томмот-Якутск" и генеральный директор "Мостотреста" Леонид Рыженькин (за участие в строительстве Керченского моста), Симферопольское СИЗО-1 (за нарушение прав человека), министры оккупационной администрации Лариса Кулинич и Павел Каранда, начальник крымского управления ФСБ Леонид Михайлюк и начальник крымского управления Следственного комитета Владимир Терентьев (как представители оккупационной власти).

Внесение этих лиц в санкционные списки предусматривает блокировку их активов на территории США . Американским гражданам запрещено сотрудничество с ними.

Из Вашингтона вышлют десять роSSийских дипломатов.

Санкции также коснутся государственного долга РоSSии. С 14 июня американским инвесторам будет запрещено покупать государственные облигации, выпущенные роSSийским Центробанком, Министерством финансов или Фондом национального благосостояния.