Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против РоSSии, в том числе в отношении роSSийского госдолга. Об этом сообщает пресс-служба Белого Дома.



Согласно сообщению, в соответствии с указом Министерство финансов США (Казначейство) издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Минфином или Центробанком РФ , а также роSSийским Фондом национального благосостояния после 14 июня. Кроме того, американским финучреждениям запрещно кредитовать правительство РоSSии.



"Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга РоSSии в случае необходимости", – отмечается в сообщении.



Кроме того, Минфин США ввел санкции в отношении шести роSSийских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме роSSийских спецслужб. Эти санкции введены в ответ на взлом, известный как SolarWinds, который предоставил хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений в США .



Санкции также введены в отношении в 32 юридических и физических лиц, причастных к попыткам властей РоSSии повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.



Кроме того, Минфин США в партнерстве с Евросоюзом , Великобританией, Австралией и Канадой ввел санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся роSSийской оккупацией и репрессиями в Крыму.



США также высылают 10 сотрудников роSSийской дипломатической миссии в Вашингтоне, включая представителей роSSийских спецслужб.



Власти США также официально обвинили Службу внешней разведки РоSSии (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, в организации широкомасштабной кампании кибершпионажа с использованием платформы SolarWinds Orion и других информационных технологий.



Как сообщалось, до этого в отношении роSSийского госдолга действовалот только одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом РоSSия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок.



Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют роSSийские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.