Пять грузовиков везут гумпомощь ООН на оккупированные территории Донбасса

Еще один автомобиль везет гуманитарный груз от Красного Креста.

Утром 15 апреля через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на территорию временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей въехали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Фото: @UkrdelegationTCG

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как отмечается, гуманитарная помощь от УВКБ ООН следует по маршруту Киев - Донецк.

"Кроме того, около 11:00 КПВВ "Счастье" пересек грузовой автомобиль с гуманитарным грузом Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что Украина содействует доставке на оккупированные территории гуманитарной помощи.

Напомним, 1 марта РоSSия пропустила гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса. Груз, основу которого составили гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, боевики не пропускали с 26 февраля.

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