Участнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрение

Подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск.

Участнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрение
Фото: Свобода

Одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко сообщено о новом подозрении.

Пресс-служба Государственного бюро расследований информирует, что человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участия в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения", - говорится в сообщении.

Напомним, журналиста Василия Сергиенко убили в 2014 году. 4 апреля 2014 года его похитили в Корсунь-Шевченковском, позже его убили, а тело спрятали в лесу. Областная организация партии "Свобода" заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина.

На скамье подсудимых в производстве по данному факту находятся шесть человек, двое - в розыске.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак выступил за размещение в Украине американских ЗРК PatriotЕрмак выступил за размещение в Украине американских ЗРК Patriot
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Евродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении УкраиныЕвродепутат призвал к недвусмысленному ответу Запада на действия Кремля в отношении Украины
Блок рекламы


Похожие новости
В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца
Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или ПрагуСотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам МайданаБывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Полиция объявила подозрение "оперуполномоченному "ДНР", который пытал людей в "Изоляции"Полиция объявила подозрение "оперуполномоченному "ДНР", который пытал людей в "Изоляции"
В США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканцаВ США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканца
Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК ВовкаВенедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Вовка
В Эфиопии боевики убили 30 человек во время нападения на деревнюВ Эфиопии боевики убили 30 человек во время нападения на деревню
Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"Сообщено о подозрении двум боевикам, пытавшим граждан в подпольной тюрьме "Изоляция"
Мир осудил массовые убийства в МьянмеМир осудил массовые убийства в Мьянме
Народному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грнНародному депутату объявили подозрение за уклонение от уплаты налогов более чем 97 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости