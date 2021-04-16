Участнику убийства журналиста Сергиенко во время Майдана сообщено новое подозрение

Подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск.

Одному из исполнителей похищения и убийства активиста, участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" и журналиста Василия Сергиенко сообщено о новом подозрении.

Пресс-служба Государственного бюро расследований информирует, что человек подозревается в совершении особо тяжкого преступления - участия в преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

"В настоящее время подозреваемый объявлен в государственный и международный розыск, принимаются меры по установлению его местонахождения", - говорится в сообщении.

Напомним, журналиста Василия Сергиенко убили в 2014 году. 4 апреля 2014 года его похитили в Корсунь-Шевченковском, позже его убили, а тело спрятали в лесу. Областная организация партии "Свобода" заявляла, что Сергиенко получал угрозы "за разоблачительные статьи о тайных сторонах бизнеса местного олигарха Бобова". Бобов - действующий нардеп, член группы "Партия "Возрождение".

В убийстве Василия Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко и Романа Недыбалюка, а также Андрея Иносова и Валентина Завражина.

На скамье подсудимых в производстве по данному факту находятся шесть человек, двое - в розыске.