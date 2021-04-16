Рада приняла за основу проект Зеленского о лишении свободы за ложь в декларациях

Ложь в декларациях может быть наказана лишением свободы до двух лет.

Верховная Рада на внеочередном заседании 15 апреля приняла за основу инициированный президентом законопроект о возвращении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование и неподачу декларации.

За проголосовали 283 нардепа.

Профильный комитет рекомендовал принять закон за основу.

Документ меняет сразу несколько положений статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Во-первых, в действующей редакции наказывают за недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов, а новая редакция вдвое уменьшает порог наступления уголовной ответственности за недостоверное декларирование - до 4,54 млн грн. Во-вторых, увеличивается сумма штрафа: сейчас это от 2500 до 3000 НМГ (42 500 - 51 000 грн), а в новой редакции - от 3000 до 4000, то есть от 51 000 грн до 68 000 гривен. К штрафу или общественным работам на срок от 150 до 240 часов с лишением права на определенные должности новая редакция добавляет ограничение свободы на срок до двух лет. Таким образом, нечестный декларант может получить либо штраф, либо общественные работы, либо ограничение свободы.

А вот если декларант солгал на сумму большую, чем 2000 прожиточных минимумов (в действующей редакции - более 4000), то он может получить штраф от 4000 НМГ (в действующей редакции - от 3000), или общественные работы от 150 до 240 ч., или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

В статью 366-3 (умышленная неподача декларации) к штрафу от 2500 до 3000 НМГ (42 500 - 51 000 грн), общественных работ от 150 до 240 часов добавляется лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, в октябре Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционными ряд положений закона Украины "О предупреждении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов и что они могут стать основанием для приостановки безвизового режима.

В частности, суд отменил ст. 366-1 УК Украины, предусматривавшую лишение свободы сроком до двух лет за ложь в декларациях.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

4 декабря парламент одобрил "компромиссный законопроект" о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации. Законопроект установил ответственность в виде штрафов, общественных работ и ограничения свободы, но не лишения.

В НАПК назвали условия, созданные этим законопроектом, "санаторными" для коррупционеров. "То есть, максимальное наказание - нахождение коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться средствами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства. Также через 6 месяцев может быть рассмотрена возможность о взятии этого лица на регистрацию - ему больше не нужно будет находиться в центре, а лишь время от времени приходить в него", - пояснили в НАПК.