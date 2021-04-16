?Житель Виноградова заявил, что его ребенка не взяли в детсад, потому что он и его жена не знают венгерский

Житель города Виноградов Закарпатской области Сергей Волошин заявил, что его ребенка не захотели принимать в местный детский сад на том основании, что в семье не знают венгерского языка.

Это произошло в заведении дошкольного образования имени Святого Иосифа Виноградовского городского совета, рассказал мужчина в своем фейсбуке.

"Я проживаю рядом с этим детским садом, и именно сюда когда-то ходила моя жена, и мы решили, что отдадим своего ребенка именно сюда. Заведующая мне пояснила, что якобы нужно писать два заявления. Одно заявление пишется в детский сад, а второе - в церковь. Объяснила, в какую церковь надо идти и якобы там должны согласовать, потому что есть такая норма, что кто-то с ребенком должен продолжать общение на венгерском языке дома. Поскольку у нас есть родственники, которые владеют венгерским языком, есть друзья, я не обратил на это внимание. Пошел в церковь, написал заявление", - рассказал он.

После того, как Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина, мужчина пошел в детский сад узнать, когда будет набор группы. Там ему сказали, что ребенка вряд ли примут.

"Заведующая сказала: если отец или мама не владеют венгерским языком, то ребенок в этот детский сад приниматься если и будет, то только при условии, если группа наберет детей, родители которых не владеют венгерским языком", - сказал мужчина.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился в Закарпатскую ОГА с просьбой проверить эту информацию.

"Я обратился к руководству Закарпатья с просьбой безотлагательно отреагировать на такой странный отказ в рамках действующего законодательства Украины. Облгосадминистрация совместно с органами местного самоуправления уже создала временную комиссию, которая выясняет ситуацию и в ближайшее время проинформирует о результатах. Как Уполномоченный по защите государственного языка буду держать этот вопрос на личном контроле", - написал Кремень в фейсбуке.

Напомним, что в 2020 году в рамках административно-территориальной реформы Виноградов отошел к Береговскому району. По неофициальной информации, Береговский район был образован как "реверанс Венгрии". В старом Береговском районе большинство населения составляли венгры, в Виноградовском - украинцы.