Зеленский и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе между Украиной и РФ

Два дня назад Ниинистьо разговаривал с Путиным.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 апреля, провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Об этом сообщается на сайтах Офиса президента Украины и канцелярии финского президента.

Зеленский рассказал Ниинистьо об обострении ситуации на востоке Украины и концентрации роSSийских войск на границе. После этого они обменялись мнениями о дальнейших мерах с целью сдерживания роSSийской агрессии.

Ниинистьо заверил Зеленского, что Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Они также говорили о сотрудничестве в противодействии гибридным угрозам, создании Крымской платформы и взаимодействии Украины с Евросоюзом .

Напомним, что 13 апреля Ниинистьо разговаривал с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Он выразил Путину серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанным с передвижением роSSийских войск, призвал его к переговорам и снижению напряженности.