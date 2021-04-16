Зеленский и президент Финляндии обсудили ситуацию на границе между Украиной и РФ
Два дня назад Ниинистьо разговаривал с Путиным.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 15 апреля, провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.
Об этом сообщается на сайтах Офиса президента Украины и канцелярии финского президента.
Зеленский рассказал Ниинистьо об обострении ситуации на востоке Украины и концентрации роSSийских войск на границе. После этого они обменялись мнениями о дальнейших мерах с целью сдерживания роSSийской агрессии.
Ниинистьо заверил Зеленского, что Финляндия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Они также говорили о сотрудничестве в противодействии гибридным угрозам, создании Крымской платформы и взаимодействии Украины с Евросоюзом.
Напомним, что 13 апреля Ниинистьо разговаривал с президентом РоSSии Владимиром Путиным.
Он выразил Путину серьезную обеспокоенность обострением ситуации, связанным с передвижением роSSийских войск, призвал его к переговорам и снижению напряженности.