Украинцы смогут покупать вакцину против ковида не раньше ноября, - Арахамия

Купить вакцину от коронавируса, в частности, Pfizer украинцы самостоятельно смогут не раньше ноября. До этого времени все заказы на препарат от этой компании являются государственными.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает ТСН.

Нардеп предупредил, что сейчас активизировались мошенники, которые рассказывают о поставках вакцины и предлагают ее купить. Злоумышленники просят предоплату, а потом исчезают.

"Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", едут, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал Арахамия.

Он пояснил, что в ближайшее время вакцина не появится в Украине в свободной продаже, так как все крупнейшие производители загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это - фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - подчеркнул Арахамия.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что платная вакцина может появиться в обращении в Украине в I-II квартале 2021 года.

Напомним, с начала кампании вакцинации прививки получили 419 297 украинцев, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек (из них двое получили 1 дозу границей).