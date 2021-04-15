Украинцы смогут покупать вакцину против ковида не раньше ноября, - Арахамия

Сейчас все заказы являются государственными.

Украинцы смогут покупать вакцину против ковида не раньше ноября, - Арахамия
Фото: Анна Стешенко

Купить вакцину от коронавируса, в частности, Pfizer украинцы самостоятельно смогут не раньше ноября. До этого времени все заказы на препарат от этой компании являются государственными.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает ТСН.

Нардеп предупредил, что сейчас активизировались мошенники, которые рассказывают о поставках вакцины и предлагают ее купить. Злоумышленники просят предоплату, а потом исчезают.

"Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", едут, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca", - рассказал Арахамия.

Он пояснил, что в ближайшее время вакцина не появится в Украине в свободной продаже, так как все крупнейшие производители загружены на год вперед.

"Pfizer официально заявил: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября этого года, то это - фейк. Все заказы до ноября - государственные заказы", - подчеркнул Арахамия.

Ранее премьер Денис Шмыгаль рассказал, что платная вакцина может появиться в обращении в Украине в I-II квартале 2021 года.

Напомним, с начала кампании вакцинации прививки получили 419 297 украинцев, из них получили 1 дозу - 419 295 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - пять человек (из них двое получили 1 дозу границей).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседямРоSSийский дипломат в Латвии устроил вечеринку, вопреки карантину, и показывал неприличные жесты недовольным соседям
На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)На Донбассе погиб военный из Черновцов. Его брата убили на фронте в 2016 году (обновлено)
Кулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку УкраиныКулеба предложил членам НАТО 10 шагов в поддержку Украины
Сотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или ПрагуСотрудникам московского бюро "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время" предложили переехать в Киев или Прагу
Стало известно имя украинского бойца, погибшего на ДонбассеСтало известно имя украинского бойца, погибшего на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы не доверяют или не знают глав Минздрава, а Степанову доверяют только 19%, - соцопросУкраинцы не доверяют или не знают глав Минздрава, а Степанову доверяют только 19%, - соцопрос
В финал конкурса на пост главы НСЗУ прошел кандидат, устраивавший "тренинги" по противодействию журналистам в Институте сердца
Степанов считает, что эпидемия ковида в Украине идет на спадСтепанов считает, что эпидемия ковида в Украине идет на спад
РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР МинобороныРоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны
Индия запретила экспорт препарата, который используют для лечения ковидаИндия запретила экспорт препарата, который используют для лечения ковида
Украина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - МинреинтеграцииУкраина договаривается с ОАЭ о поставках 5 млн доз китайской вакцины против ковида, - Минреинтеграции
Порошенко призывает созвать внеочередное заседание Рады из-за ковидаПорошенко призывает созвать внеочередное заседание Рады из-за ковида
В США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканцаВ США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканца
Блинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSииБлинкен: новая агрессия против Украины будет иметь последствия для РоSSии
Зеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и ПоклонскойЗеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и Поклонской
Последние новости
Подгружаем последние новости