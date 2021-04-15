Украинцы не доверяют или не знают глав Минздрава, а Степанову доверяют только 19%, - соцопрос

34% не знают, кто такой Максим Степанов.

Большинство украинцев не доверяют или не знают бывших министров здравоохранения, а действующему главе министерства Максиму Степанову доверяют только 19%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг"

Так, министру здравоохранения Степанову доверяют 19%, не доверяют - 37%, не знают такого - 34%. Экс-министру Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют - 61%, не знают ее - 17%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знает почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют - около трети.

Также около 30% считают, что президент и Минздрав эффективно реагируют на угрозу коронавируса, более половины опрошенных - что неэффективно. 18% считают эффективным реагирование Кабинета министров и Верховной Рады, более 60% - неэффективным.

Напомним, в феврале в партии "Слуга народа" заявили, что Степанов несет личную ответственность за начало вакцинации, и в случае его провала фракция будет инициировать его отставку. В марте спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у парламента для этого нет достаточного количества голосов.

2 апреля сообщалось, что в Раде собирают подписи за созыв внеочередной сессии для рассмотрения отставки главы Минздрава.

Это уже не первая попытка инициировать рассмотрение отставки Степанова с тех пор, как он возглавил министерство год назад. Некоторые нардепы выступали за увольнение Степанова еще в мае 2020 года из-за скандальной закупки защитных костюмов. Затем в июле в Раде зарегистрировали постановление о его увольнении из-за "непригодности к выполнению должностных обязанностей, некомпетентности и профессиональную халатности".

В ноябре 2020 года в парламенте даже собирали подписи относительно внеочередного заседания для увольнения Степанова, но дальше этого дело не пошло.