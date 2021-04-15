Украина пригласила Испанию присоединиться к Крымской платформе

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником главы правительства Испании Эммой Апариси.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Во время разговора отдельное внимание было уделено обострению ситуации безопасности на востоке Украины и наращиванию активности роSSийских войск на границах нашего государства. Апариси отметила обеспокоенность испанской стороны последним развитием событий и заверила в четкой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Жовква также проинформировал Апариси о ситуации во временно оккупированном Крыму и целях украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

Он также пригласил Испанию принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы "на максимально высоком правительственном уровне".

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба пригласил все страны-члены ООН присоединиться к Крымской платформе. Учредительный саммит должен состояться в Киеве 23 августа 2021 года. Он положит старт работе Крымской платформы, там будет принят короткий документ, в котором будет изложено видение дальнейшей консолидации политики деоккупации Крыма. Президент Владимир Зеленский предложил ЕС присоединиться к Крымской платформы новыми санкциями. МИД называет действия РоSSии "политическим буллингом".

РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу и не допустить к участию в ней западных партнеров.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны принял проект Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма.