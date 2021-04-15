Кулеба о запугивании со стороны РоSSии: "Не дождетесь. Мы не боимся"

Министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии обсудили в Киеве противодействие роSSийской агрессии и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Министры иностранных дел Украины, Литвы, Латвии и Эстонии обсудили в Киеве совместное противодействие агрессивным действиям РоSSии.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместной с коллегами пресс-конференции заявил, что все стороны твердо говорят об осуждении обострения ситуации со стороны РФ .

"Балтийские страны знают, что такое быть объектом роSSийской пропаганды. Но даже мои гости поражены тем уровнем роSSийской дезинформации, которая наблюдается в последнее время не только на ток-шоу, но и в заявлениях роSSийских чиновников. Они открыто угрожают Украине войной и запугивают уничтожением украинской государственности. Я хочу ответить двумя предложениями. Первое - не дождетесь. Второе - мы не боимся", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что уже слов поддержки для Украины недостаточно. Кулеба обратился к коллегам как к членам ЕС и НАТО с просьбой практической поддержки со стороны других государств-членов этих объединений.

"Важно РоSSии четко дать понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными. Балтийские коллеги подтвердили готовность к действиям в ООН , ОБСЕ и других международных организациях в целях консолидации действенной поддержки Украины в противостоянии роSSийской агрессии", - добавил Дмитрий Кулеба .

Министр иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс на брифинге сообщила, что она и ее коллеги прибыли в Киев для выражения активной поддержки украинского государства и его суверенитета.

"В ближайшие недели мы видели активизацию военных действий и присутствие войск на границе. Мы надеемся на разрешение этой ситуации, и что стороны продолжат переговоры, в частности, в Минском процессе, чтобы найти мирное решение", - сообщила она.

Лийметс добавила, что соратники в НАТО также поддерживают Украину. Эстония поддерживает Крымскую платформу и ждет участие в следующем мероприятии в августе этого года.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичюс сообщил, что этот визит в Украину является заявлением о солидарности и поддержке Украины, а также возможностью обсудить ситуацию с Россией .

"Украина не одна, у нее есть друзья и партнеры, которые могут поддержать ее. Украина права в юридическом и моральном планах, и мы будем делать акцент на этом в международных организациях. Есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия - это РоSSия", - заявил он.

Ринкевичюс подтвердил, что Латвия готова поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис также продемонстрировал поддержку Украины со стороны государств Балтии.

"Мы знаем, кто ответственен за процессы. Мы знаем, кто защищается. И знаем, кто нападает. Это РоSSия", - отметил он.

Напомним, что на прошлой неделе Габриелюс Ландсбергис сообщил, что Литва предложит другим членам НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), после реализации которого страна может претендовать на вступление в Альянс.

После этого Эдгарс Ринкевичюс заявил, что Латвия поддерживает идею предоставления Украине плана действий по членству в НАТО. Он отметил, что Альянс должен оценить возможность предоставления Украине ПДЧ на фоне концентрации роSSийских вооруженных сил на границе.